La succession de Zidane se précise au Real

Zinedine Zidane est toujours en place, pourtant des noms se dégagent déjà pour prendre sa place.

À la limite du licenciement en décembre dernier, Zinédine Zidane s’est offert du sursis en qualifiant le Real Madrid pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mais aussi en battant l’Atletico Madrid (2-0) en Liga. Problème : la Maison Blanche est rapidement retombée dans ses travers en 2021, et l’avenir de ZZ sur le banc madrilène s’assombrit.

Sauf "catastrophe", comme une élimination face à l’Atalanta Bergame en C1, Zidane devrait finir la saison, mais il n’ira vraisemblablement pas au-delà. Selon la Cadena Ser, la direction pense d'ores et déjà à son éventuel successeur, et trois noms se dégagent. À commencer par celui de Raúl, qui entraîne la Castilla et dispose de plus en plus de soutiens au sein du club pour prendre la suite de son ancien coéquipier.

Il convient de ne pas oublier Massimiliano Allegri, apprécié du côté de la Maison Blanche et annoncé "moins cher" que d’autres techniciens cotés. Et enfin, la surprise du chef, avec des échos venus d’Allemagne pour un potentiel intérêt envers Julian Nagelsmann, le jeune coach du RB Leipzig.