"Arkadiusz Milik a deux qualités indispensables pour réussir à Marseille"

Pour sa première titularisation avec l'Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik (26 ans, 2 apparitions en Ligue 1 et 1 but) a marqué son premier but et réalisé une partie encourageante face au RC Lens (2-2), mercredi en championnat.

Selon Jean-Pierre Papin, l’illustre buteur de l'OM, Arkadiusz Milik a tout pour triompher sur la Canebière. "Milik a deux qualités indispensables pour réussir à Marseille : l'expérience et le caractère. À l'OM, il faut des noms, des mecs qui connaissent la pression et lui, à Naples, il a été servi. Les trois ou quatre derniers attaquants qui sont arrivés avaient à peu près le même profil, et surtout pas du tout l'expérience nécessaire. Lui, il a toutes les qualités requises. (…) Florian (Thauvin) et Dimitri (Payet) doivent bien prendre conscience du joueur avec lequel ils évoluent : à partir du moment où tu joues pour lui, il va marquer des buts, beaucoup de buts", a prévenu "JPP" dans les colonnes du journal L'Equipe ce vendredi.