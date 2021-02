Le match entre l'Atlético et Chelsea en danger?

La pandémie continue de perturber le planning de la Ligue des Champions.

Ce jeudi, Leipzig et Liverpool ont reçu une mauvaise nouvelle: Liverpool n'est pas le bienvenu en Allemagne et le match entre le club allemand et les hommes de Klopp devra être joué dans un autre pays.

Du côté de l'Espagne, cela pourrait aussi être la même issue. Jusq'au 16 février, les citoyens venus de Grande-Bretagne ne peuvent pas se rendre dans le pays et cette mesure pourrait être prolongée. La rencontre entre l'Atlético et Chelsea doit normalement se jouer le 23 février et du coup elle pourrait aussi se dérouler dans un autre stade que le Wanda Metropolitano.

Histoire de prendre les devants, les dirigeants de l'Atlético ont pris contact avec Monaco et Budapest pour éventuellement délocaliser le match, histoire de ne pas prendre de retard dans le calendrier.