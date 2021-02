Roberto Martinez reste optimiste pour Eden Hazard

Roberto Martinez croise les doigts pour son capitaine et se montre, comme toujours, optimiste et positif.

Si la nouvelle blessure d'Eden Hazard n'est pas une bonne nouvelle pour le Real, elle ne l'est pas non plus pour les Diables Rouges à cinq mois de l'Euro. Mais Roberto Martinez n'est pas inquiet. "Il doit faire avec beaucoup de malchance, mais nous devons arrêter d'être extrêmement négatif. J'ai le sentiment qu'Eden sera en ordre quand il reviendra de cette blessure", estime le sélectionneur pour Het Laatste Nieuws.

Mais les Diables peuvent-ils espérer être champions d'Europe sans le meilleur un Hazard au top de sa forme? Le sélectionneur botte en touche. "C'est le genre de question à laquelle aucun sélectionneur ne voudrait répondre. On ne veut pas avoir de joueurs absents. On ne veut pas penser à l'absence de nos joueurs les plus expérimentés et de nos stars des quatre dernières années", conclut-il.

En espérant qu'il ne devra pas s'y résoudre d'ici le 12 juin, date de l'entrée des Diables Rouges contre la Russie...