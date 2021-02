Premier League : Brighton et Leandro Trossard gardent le rythme; Newcastle enfonce Southampton un peu plus

Après la victoire d'Aston Villa sur Arsenal, quatre autres équipes étaient en lice pour la suite de la 23e journée de Premier League.

Burnley - Brighton

Rencontre importante dans le bas du classement entre Burnley et Brighton. Les Seagulls de Leandro Trossard restent sur deux victoires de rang dont une à Anflied lors de la journée précédente. Et les choses débutaient à merveille suite à l'ouverture du score de Dunk (36e). Après le repos, l'Islandais Guðmundsson (53e) égalisait. Trossard montait au jeu (62e) à la place de Maupay mais le score ne changeait pas, Brighton reste sur sa série de résultats positive et poursuit sa remontée au classement.

Newcastle - Southampton

Les Magpies ouvraient le score via Willock (16e), suivi par Almiron (26e) qui doublait rapidement la mise. Peut-être toujours hantés par leur récente très lourde défaite, les Saints réagissaient tout de même par Minamino (30e), prêté par Liverpool, mais Almiron à nouveau remettait les choses au point juste avant la pause. Après le break, Ward-Prowse (48e) d'un superbe coup franc relançait rapidement la rencontre en réduisant le score, cependant plus rien ne sera marqué malgré des Magpies qui terminaient la partie à dix, et des Saints qui n'étaient pas récompensés de leurs efforts. Au classement, Newcastle se donne de l'air avec cette victoire précieuse, alors que Southampton encaisse sa quatrième défaite de suite.