Jonathan David revient sur le départ de Gérard Lopez : "Ça m'a heurté"

Recruté par l'ancien président du LOSC Gérard Lopez l'été dernier, l'attaquant âgé de 21 ans n'a pas forcément bien vécu l'éviction de l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois.

Dans un entretien accordé à l'Equipe, Jonathan David, la recrue la plus chère de l'histoire du LOSC a accepté de revenir sur le départ de Gérard Lopez.

"Ça m'a heurté. J'étais un peu dans le flou. Surtout que je l'ai appris du jour au lendemain. Par la suite, Olivier Létang (nouveau PDG) est venu me voir. Par le passé, il voulait me recruter à Rennes. Il avait pris des renseignements auprès d'Arnaud Souquet (le défenseur français avait évolué à la Gantoise entre 2018 et 2019)", a ainsi commenté l'attaquant canadien qui a inscrit cinq réalisations avec les Dogues cette saison.