🎥 Serie A : Zlatan franchit un cap et l'AC Milan retouve le sommet

Contre Crotone, Zlatan Ibrahimovic a dépassé la barre des 500 buts en club. Ses deux buts du jour ont en partie permis à l'AC Milan de retrouver la tête de Serie A, devant l'Inter.

À 39 ans, Zlatan Ibrahimovic continue d'impressionner. L'international suédois s'est une nouvelle fois distingué lors de la victoire de l'AC Milan contre Crotone ce dimanche. Grâce à sa victoire, le club lombard profite du week-end pour récupérer sa première place, devant son voisin interiste.

500 buts pour Zlatan

À San Siro, le natif de Malmö a inscrit ses 500ème et 501ème but en club. Auteur d'un doublé (30ème, 64ème), l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain a été imité par Ante Rebic, lui aussi auteur de deux réalisations (69ème, 70ème). Sans forcer, les Rossoneri se sont imposés à domicile. Score final : 4-0 pour l'AC Milan.

🇸🇪 | Zlatan Ibrahimović inscrit son 5️⃣0️⃣0️⃣e but en club ! 🔥#MilanCrotone pic.twitter.com/kt2KtCiV0g — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 7, 2021

Au classement, les hommes de Stefano Pioli retrouvent la tête du championnat, après la victoire de l'Inter de Romelu Lukaku contre la Fiorentina vendredi (0-2). Le club à la tunique rouge et noire est donc leader, avec 49 points pris en 21 matchs, soit deux de plus que les Nerazzurri.

Plus tôt dans l'après-midi, Benevento et la Sampdoria se sont neutralisés (1-1) et l'Udinese a pris le meilleur sur le Hellas Vérone (2-0).