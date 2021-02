🎥 Sergio Ramos donne de ses nouvelles : "Je suis de retour à la maison"

Le verdict est tombé, le capitaine du Real Madrid sera absent plusieurs semaines.

Sergio Ramos s'est blessé, entraînant une opération au ménisque interne de son genou gauche. Le capitaine du Real Madrid manquera donc des échéances cruciales, à commencer par les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame. Sur ses réseaux sociaux, le défenseur central a décidé de rompre le silence en donnant de ses nouvelles et en s'exprimant sur son état de santé.

"Je suis de retour à la maison. En fin de compte, j'ai dû subir une intervention chirurgicale, personne n'aime être dans cette situation. Dieu merci, tout s'est bien passé. C'était une recommandation médicale et je n'avais pas d'autre choix. Je suis très content de la façon dont tout s'est déroulé et je vais essayer de revenir le plus tôt possible pour aider l'équipe, car il y a une longue saison à venir. Je tiens également à remercier le Dr Leyes, et toute son équipe, pour leur excellent traitement et leur travail pendant l'opération", a expliqué le joueur âgé de 34 ans qui n'a pas oublié ses fans. "Tous vos messages d'affection ont touché mon coeur, et m'encouragent à revenir plus fort. Un grand salut. Nous serons de retour"