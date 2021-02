Romelu Lukaku cité chez un géant de Premier League !

Romelu Lukaku a quitté la Premier League avec bonheur il y a un an et demi et s'épanouit à l'Inter Milan. Pourrait-il rentrer en Angleterre par la grande porte ?

Sergio Agüero arrivant en fin de contrat et l'Argentin ne se faisant plus tout jeune (32 ans et régulièrement blessé), Manchester City risque de devoir se chercher un nouveau grand attaquant et aurait déjà une short-list de quelques noms, d'après The Athletic. Sur celle-ci, l'ancien attaquant de Liverpool Danny Ings (28 ans), qui explose depuis quelques années à Southampton, mais aussi un certain ... Romelu Lukaku. Les performances du Diable Rouge à l'Inter Milan sont remarquables depuis son arrivée à l'été 2019 en provenance de Manchester United, où son aventure s'était terminée dans l'amertume. L'Inter, de son côté, est en urgent besoin de liquidités et pourrait être forcé de vendre l'un ou l'autre cadre pour équilibrer sa trésorerie (Lukaku était arrivé pour 74 millions d'euros). Suffisant pour faire revenir Romelu en Angleterre par la grande porte ?





