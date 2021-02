Gignac et Tigres, seuls face à l'histoire

La Coupe du Monde des Clubs n'est pas souvent mis en lumière.... à cause de la domination européenne.

Ce soir à 19h00, le Bayern de Munich (vainqueur de la Ligue des Champions) retrouvera le Tigres d'André-Pierre Gignac en finale de la Coupe du Monde des Clubs, qui se jouera au Qatar, dans un des stades de la future Coupe du Monde en 2022.

Si on regarde le palmarès de cette compétition, on pourrait ne pas donner la moindre chance au club mexicain. Si les trois premières éditions (dès 2000, depuis que la Coupe intercontinentale est devenue la Coupe du Monde des clubs) ont sacré des équipes brésiliennes, le reste sera bien plus compliquée pour les équipes qui ne sont pas issues du vieux continent.

Il n'y a d'ailleurs eu qu'une victoire non-européenne, en 2012 lorsque les Corinthians ont battu le Chelsea d'un certain Eden Hazard. Depuis, ce ne sont que des victoire du vainqueur de la Ligue des Champions.

Ce jeudi soir, les Mexicains ont l'occasion, face à un Bayern légèrement déforcé, de rentrer dans l'histoire. Et André-Pierre Gignac d'être un peu plus une légende aux Tigres.