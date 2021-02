Mino Raiola s'énerve à propos de Pogba: "Il faut le laisser tranquille"

Le Français est toujours au centre des débats chez les Mancuniens.

Forfait pour plusieurs semaines en raison d'une blessure à la cuisse droite, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United à l'issue de la saison. Alors qu'il a évoqué un possible départ du milieu de terrain français dans les prochains mois, Mino Raiola a passé un petit coup de gueule à ce sujet.

"Il faut laisser Pogba tranquille, parce que j'ai l'impression que les gens sont très nerveux. Je ne dis plus rien sur Pogba, parce que quand je donne mon opinion, tout le monde s'emballe. La Bourse monte en flèche, les gens ne dorment plus la nuit, ça suffit. Je pense donc que c'est mieux si je ne parle pas", a pesté l'agent du Bleu pour TMW. Motus et bouche cousue.

Cette saison, Le chempion du monde français a disputé 19 rencontres et marqué 3 buts avec Manchester United.