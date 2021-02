Dimitar Berbatov inquiet pour Gareth Bale : "C'est une situation étrange"

Gareth Bale est retourné dans le club qui l'a vu briller au haut niveau. Pourtant, les choses ne se passent plus au mieux pour le Gallois.

Après ses hauts et ses bas au Real Madrid, Gareth Bale a opté pour un retour chez les Spurs en prêt. Une décision judicieuse pour se relancer dans un club qu'il connait très bien, et qui l'a vu exploser au haut niveau. Pourtant, le joueur de 31 ans connaît un passage difficile marqué par des blessures à répétition.

Pour Dimitar Berbatov, passé avec succès chez les Spurs, la situation du joueur (qui appartient toujours au Real Madrid) inquiète : "Je ne vois honnêtement pas comment cette situation pourrait se résoudre. Il manque quelque chose, de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, et j'ai bien peur que l'expérience n'aboutisse pas sur une fin heureuse. C'est une situation étrange", confiait l'ancien attaquant dans des propos repris par Marca.

Le Bulgare estime que cette situation n'est pas bonne pour le groupe : "C'est une mauvaise situation pour l'équipe, pour le joueur et pour le coach et ce n'est pas agréable à voir. Si cela continue de la sorte, il est évident qu'il ne va pas rester et retournera au Real Madrid."

Une fois son contrat en Espagne terminé, Bale sera libre de signer où il souhaitera, reste à savoir quelle équipe l'accueillera avec ses pépins actuels : "J'aime Gareth, j'aime sa façon de jouer, mais pour l'instant il est loin d'être au top."