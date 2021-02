Pro League : Zulte Waregem s'accroche dans la course à l'Europe

Victorieux face à Saint-Trond ce samedi, Zulte Waregem n'est plus qu'à une longueur des Playoffs 2.

Zulte Waregem peut encore croire à l'Europe. Ce samedi, le Essevee est allé chercher les trois points à Saint-Trond dans le cadre de la 26ème journée de Pro League. Battus, les Canaris pourraient avoir de mauvaises surprises à la fin du week-end.

Si la première période s'est achevée sur un score nul et vierge, la situation s'est décantée au retour des vestiaires. C'est Jean-Luc Mamdou Dompé qui a d'abord trouvé la faille pour le SVZW (52ème), avant d'être imité quelques minutes plus tard par son coéquipier Gianni Bruno (55ème). Malgré la réduction de l'écart par Yuma Suzuki (72ème), auteur de son quatorzième but de la saison, STVV n'est pas revenu à la marque. Score final : 1-2 pour Zulte Waregem.

1-2 (einde) | Essevee neemt de 3 punten mee uit SInt-Truiden! Dompé en Bruno zorgden voor de doelpunten na de rust!#StvZwa pic.twitter.com/baKPyypl7F — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) February 13, 2021

Grâce à cette victoire, Zulte Waregem garde l'Europe en ligne de pire. Avec leur dixième place, les hommes de Francky Dury ne sont qu'à un point des playoffs 2. Ces derniers offriront une place en Ligue Europa au vainqueur en fin de saison. De son côté, Saint-Trond pourrait voir son avantage sur Mouscron (4 points) se réduire en cas de victoire des Hurlus à Gand ce lundi (coup d'envoi à 20h45).