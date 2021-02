🎥 Serie A : Saelemaekers et l'AC Milan font un cadeau à Romelu Lukaku

Battu à l'extérieur sur le terrain de La Spezia ce samedi soir, l'AC Milan est sur le point de perdre sa première place. L'Inter est prêt à en profiter.

C'est une très mauvaise opération pour les Rossoneri. Ce samedi soir, l'AC Milan s'est incliné à La Spezia dans le cadre de la 22ème journée de Serie A. Avec cette défaite, le club Lombard pourrait bien perdre sa première place demain soir.

Face au leader du championnat italien, les Aquilotti ont fait avec leurs armes, et cela a suffi. Avec des buts signés Giulio Maggiore (56ème) et Simone Bastoni (67ème), les locaux se sont imposés. Titulaire dans les rangs milanais, l'international belge Alexis Saelemaekers n'a pu empêcher la défaite de son équipe et a cédé sa place à quelques minutes du coup de sifflet final (83ème). Score final : 2-0 pour La Spezia.

🇮🇹 | Donnarumma n’a rien su faire sur cette frappe de Bastoni ! ☄️#SpeziaMilan pic.twitter.com/Vul4OmvrYD — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 13, 2021

La Spezia enchaîne donc une deuxième victoire de suite en championnat et grimpe à la quatorzième place. À l'inverse, ce revers fragilise l'AC Milan, mais donne une opportunité unique à l'Inter. En effet, les coéquipiers de Romelu Lukaku pourraient prendre le fauteuil de leader demain soir en cas de succès contre la Lazio (coup d'envoi à 20h45).