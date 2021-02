🎥 Liga : le Real Madrid domine Valence, Thibaut Courtois s'illustre

L'affiche de l'après-midi opposait le Real Madrid à Valence à l'Estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid.

Après ses deux succès face à Huesca et Getafe, le Real est parvenu à enchaîner une troisième victoire de rang contre Valence.

Le score a été plié en première période, avec un but de Benzema (12e) et de Kroos (42e) ponctuant une période dominée par les hommes de Zidane, qui perdait cependant Carvajal sur blessure.

🇫🇷 | Karim Benzema enroule parfaitement son ballon après une belle contre-attaque ! ⚡#RealMadridValencia pic.twitter.com/EkRxGePkLi — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 14, 2021

Titulaire comme toujours, Thibaut Courtois restait attentif malgré une rencontre calme dans l'ensemble. Le Belge sortait notamment une belle parade sur une tentative de Gomez (53e).

Le Real gardait le contrôle, s'offrait d'autres occasions d'alourdir le score et voyait même un but de Ferland Mendy annulé pour hors-jeu. Mais le score ne bougeait plus et grâce à cette victoire convaincante, le Real Madrid revient provisoirement à la deuxième place du classement.