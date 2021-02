Diego Simeone met son Diable Rouge en avant

Après avoir perdu deux points contre le Celta Vigo, l'Atlético a repris sa marche en avant en l'emportant sur la pelouse de Grenade. Le club est aussi perturbé par le Coronavirus.

Pour son retour, Yannick Carrasco a disputé toute la rencontre et à un excellent niveau d'après son entraîneur. "Le plus important ce jour était d'avoir de l'enthousiasme de la part de mes joueurs. Regardez Carrasco et Hermoso. Ils sont restés 14 jours sans s'entraîner et c'était difficile de revenir. J'ai eu le Coronavirus, et j'étais très fatigué, j'ai moi-même eu du mal pour revenir."

Actuellement, l'Atlético doit faire sans Joao Felix, Thomas Lemar, Moussa Dembélé et Hecto Herrera qui ont été testés positifs.