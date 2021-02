🎥 Cinq des plus beaux buts de Big Rom' avec les Diables Rouges

À 27 ans, Romelu Lukaku a atteint le cap symbolique des 300 buts en carrière, dimanche soir, grâce à son doublé contre la Lazio. Un cap qu'il a pu toucher en partie grâce à ses performances en équipe nationale: 57 de ses 300 buts ont été inscrits sous la vareuse des Diables Rouges.

L'Union Belge rend hommage au meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale, avec une compilation de cinq de ses plus beaux buts en sélection.

300 career goals, 57 as a Devil, 5 of our favorites! 😍 pic.twitter.com/We75ohOgd1