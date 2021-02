🎥 Débuts réussis pour Michel Vlap en Bundesliga face au Bayern de Munich !

Ce lundi soir, le Bayern Munich accueillait l'Arminia Bielefeld pour le compte de la 21e journée de Bundesliga.

Michel Vlap, le médian néerlandais prêté par le Sporting d'Anderlecht a ouvert la score dès la neuvième minute de jeu pour sa première apparition sous sa nouvelle vareuse, 0-1. À la 37e minute jeu, le Néerlandais s'est transformé en passeur décisif. Vlap a servi l'assist, sur coup de coin, à son partenaire Pieper, 0-2.

đŸ€·‍♂ | On est en 2021, Michel Vlap inscrit un but sublime face au Bayern pour ses premières minutes de jeu en Bundesliga. 👀#FCBDSC pic.twitter.com/uZjsVsuYhY — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 15, 2021

VLAPINHO | Aucune idée de ce que Michel Vlap a mangé ce matin mais on en veut bien une bouchée ! đŸœïž#FCBDSC pic.twitter.com/QSG9BK4zyT — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 15, 2021

Toutefois, le buteur maison, un certain Robert Lewandowski réduira le score peu après la pause (48e), 1-2. Une minute plus tard, Gebauer fera le break (49e), 1-3. Néanmoins, Tolisso (57e) et Davies (69e) parviendront au Bayern de revenir au score, 3-3.