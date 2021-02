Un ancien gardien des Bleus pour reprendre le FC Nantes?

Nantes est dans les problèmes et Kita est de plus en plus contesté.

18e de Ligue 1, le FC Nantes traverse une grave crise et la victoire de dimanche contre Angers (3-1), la première en quinze matchs de championnat, ne suffira pas à rassurer les supporters. Alors que la situation des Canaris est inquiétante, Mickaël Landreau serait prêt à monter un projet pour reprendre le club, selon France Football. "C’est mon club de base, donc on peut rêver. Mais ce n’est pas parce qu’on rêve, qu’on peut acheter", a réagi l'ancien gardien dans le Late Football Club, sans démentir. "Aujourd'hui, je suis consultant et j'ai envie de me concentrer sur ce que peut faire Antoine (Kombouaré). (...) Entre pouvoir, vouloir et réussir, il y a tout un monde. Aujourd’hui, le plus important à mes yeux, c’est qu’Antoine Kombouaré puisse travailler sereinement", a-t-il insisté. De son côté, le directeur général délégué du FCN, Franck Kita, a affirmé que le club n'est pas à vendre.