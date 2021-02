Everton affrontera Manchester City ce mercredi soir en match en retard de la 16e journée de Premier League.

Carlo Ancelotti ne perd pas des yeux son objectif principal, à savoir évoluer sur la scène européenne la saison prochaine avec Everton.

"Nous devons trouver une solution et préparer la bonne stratégie pour jouer contre Manchester City. Nous devons bien sûr défendre et utiliser notre combativité, notre qualité et jouer de manière efficace contre eux. Il faut être efficace quand nous avons le ballon. City aura le ballon la plupart du temps, mais quand nous aurons le ballon, nous devrons utiliser nos qualités", a souligné le coach des Toffees en conférence de presse avant d'évoquer l'objectif principal.

"Notre ambition ne dépend pas des matchs contre City. Notre ambition est toujours la même, atteindre l'Europe, peu importe ce que l'on fait contre City. Il est plus facile de penser que nous allons perdre contre City. Dans le football, on ne sait jamais. Nous avons confiance mais si nous perdons, notre objectif ne changera pas. Nous avons le temps d'atteindre nos objectifs dans les prochains mois", a conclu le technicien italien.