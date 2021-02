🎥 "Attention, je vais casser ta caméra": Arthur Theate avait annoncé la couleur

L'ancien Rouche a inscrit le superbe troisième but d'Ostende, mercredi soir, et il avait prévenu.

D'une frappe puissante, Arhur Theate a inscrit le troisième but de sa saison, mercredi, contre le Racing Genk. Un but qu'il avait annoncé avant même le coup d'envoi de la rencontre. "Juste avant le match, j'ai vu un gars d'Eleven Sports qui plaçait une caméra dans le but. Je lui ai dit: 'Attention, avec ta caméra, je vais la casser aujourd'hui'", expliquait le défenseur ostendais en conférence de presse, mercredi soir.

Servi dans l'axe par Makhtar Gueye, l'ancien Rouche n'a pas hésité. Et il a tenu parole, inscrivant le plus joli but de sa jeune carrière. Ce qui permet au KVO de faire l'opération en or de la semaine. Les Côtiers sont désormais dans le top 4 et déterminés à vendre chèrement leur peau dans la course aux playoffs 1.