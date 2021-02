Christian Kabasele toujours coincé à l'infirmerie

Le défenseur central de Watford doit prendre son mal en patience.

À la lutte pour la montée en Premier League, Watford FC donne des nouvelles de ses joueurs blessés, dont fait partie Christian Kabasele, blessé au genou et absent depuis près de deux mois: il n'a plus joué depuis le 19 décembre et un déplacement à Huddersfield.

Et il faudra encore patienter avant de revoir le défenseur belge sur les pelouses de Championship. "Comme pour le portier Ben Foster, blessé au doigt, il poursuit sa revalidation. Il n'y a pas encore d'estimation concernant la date de son retour", précise le club sur son site officiel.

Après 30 journées de championnat, Watford occupe la quatrième place en Championship, à sept points du leader, Norwich, mais à trois points de la seconde place, qui offre également la promotion directe vers la Premier League, de Brentford.