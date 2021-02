Lukebakio et le Hertha impuissants, Leipzig relance la course en tire

Le titre semblait promis au Bayern, le championnat est désormais totalement relancé.

Le Bayern battu à Francfort après avoir été accroché par Bielefeld, Leipzig avait un gros coup à joueur à Berlin, sur la pelouse du Hertha. Une rencontre disputée par un seul Belge, Dodi Lukebakio, qui était titulaire dans les rangs berlinois. Dedryck Boyata est, pour sa part, toujours sur la touche,

Mais l'ancien Mauve n'a rien pu faire face à la force de frappe du dauphin du Bayern. Marcel Sabitzer, Willi Orban et Nordi Mukiele ont successivement frappé pour offrir à Leipzig un large succès dans la capitale (0-3).

Et une opération en or au classement: avec cinq points d'avance sur Wolfsburg et l'Eintracht, troisième et quatrième, Leipzig conforte sa deuxième place, mais se rapproche surtout à deux points du champion en titre. Le suspense est relancé en Bundesliga.