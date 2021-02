Un ancien défenseur de Premier League et de l'Antwerp signe dans le club de David Beckham

David Beckham n'en finit plus de surprendre tout le monde avec les noms qui s'engagent du côté de l'Inter Miami. Après Phil Neville au poste d'entraîneur, c'est au tour d'un ancien de Premier League de faire son arrivée.

Ainsi, Ryan Shawcross a signé avec la franchise de MLS et rejoint un joli casting aux côtés de Matuidi et Higuain.

Le défenseur central, passé par l'Antwerp en 2007, était libre de s'engager avec le club de son choix après la résiliation de son contrat avec Stoke City.

Since he could do it on a cold wet windy night in Stoke…



Welcome to #InterMiamiCF, Ryan Shawcross!https://t.co/lDUvrn7Ldx