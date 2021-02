Dani Alves voit sa glorieuse série prendre fin

São Paulo a partagé l'enjeu (1-1 ) face à Palmeiras et a ainsi pu dire adieu au titre national.

Dani Alves doit nourrir des regrets car il ne pourra pas être champion avec Sao Paulo. De plus, c'est la première fois depuis l'exercice 2004/2005 que le joueur de 37 ans va terminer une saison sans titre au compteur. Depuis ce titre en Europa League (à l'époque Coupe de l'UEFA) avec Séville en 2006, le Brésilien avait toujours fini les saisons avec au moins un trophée, que ce soit avec l'équipe andalouse, le FC Barcelone, la Juventus et le PSG. Avec 40 titres au total, il reste cependant encore le joueur le plus titré de l'histoire du foot.