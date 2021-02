Filipe Luis se confie concernant Eden Hazard : "Cinq minutes avant les matchs, il jouait à Mario Kart dans le vestiaire"

Le Brésilien a livré une anecdote concernant le Diable Rouge.

Eden Hazard est régulièrement critiqué sur son hygiène de vie depuis un an et demi et son arrivée au Real Madrid. Ancien coéquipier du Belge à Chelsea lors de la saison 2014/2015, Filipe Luis a évoqué une anecdote concerant le Diable Rouge lors d'une interview pour The Guardian. L'actuel joueur de Flamengo a mis en avant les qualités d'Eden Hazard tout en évoquant sa singularité. Ainsi, le Belge pouvait également jouer aux jeux vidéo alors qu'un match était sur le point de débuter.

"Aux côtés de Neymar, Eden est le meilleur avec lequel j'ai joué. Il est là-haut avec Messi, remportant des matchs seuls. Il ne courait pas beaucoup pour défendre, ne s'entraînait pas toujours bien et cinq minutes avant les matchs, il jouait à Mario Kart dans le vestiaire. Mais il sortait et personne ne pouvait prendre le ballon. Il en dribblait trois ou quatre. Si les adversaires s'approchaient trop près, il s'éloignait, il était si puissant", a lâché le défenseur brésilien.