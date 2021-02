Jean Tigana reprend du service

L'organigramme du Sporting Club de Toulon de Mourad Boudjellal prend forme. Trois semaines après l'officialisation du rachat du club par l'ancien président du RCT et l'annonce de la nomination de Nicolas Anelka au poste de directeur sportif, c'est l'arrivée de Jean Tigana qui a été officialisée.

Entre 1975 et 1978, Jean Tigana a débuté sa carrière professionnelle au Sporting Club de Toulon. Un club qu'il n'a visiblement jamais oublié et où il va reprendre du service à l'âge de 65 ans.

"Bienvenue au nouveau Manager Général Azur et Or en charge de la politique sportive du club. Une conférence de presse se tiendra ce vendredi pour évoquer sa venue à Toulon et l’ensemble de ses missions", a indiqué le club de National 2.