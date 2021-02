Le Bayern ne veut pas perdre de sa superbe

Vainqueur du Final 8, le Bayern de Munich va devoir prouver maintenant qu'il est capable de renouveler son titre de champion d'Europe.

Le Bayern est le roi en Allemagne. Neuf titres consécutifs de champion d'Allemagne, mais en Europe c'est une autre musique. Il est vrai que les Munichois ont remporté la Ligue des Champions nouvelle version à trois reprises (2001, 2013 et 2020) mais au niveau européen ces victoires ont été suivies d'années de vaches maigres.

Il est clair que les Bavarois sont toujours une grosse machine à gagner des matches et même s'ils n'ont pas une avance incroyable en championnat, on sent une incroyable puissance dans cette équipe. De plus, ils savent très bien gérer un championnat et historiquement ils ont toujours eu leur meilleure période dès que février débute, et donc les grosses échéances.

Ce mardi soir, à Rome, la rencontre ne sera pas une partie de plaisir pour les hommes de Hans-Dieter Flick. La Lazio n'est pas toujours brillante mais souvent surprenante et avec Ciro Immobile, les hommes de Simone Inzaghi ont un facteur X aussi important pour eux que l'est Robert Leandowski pour les champions d'Europe en titre.

Le Bayern veut réussir ce qu'il n'a jamais fait dans la Ligue des Champions telle que nous la connaissons: conserver son titre. Ca commence ce soir.