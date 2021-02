Fabio Capello s'interroge concernant le football italien après la lourde défaite de la Lazio

D'une faiblesse défensive affligeante, à l'image de la bourde du défenseur central Mateo Musacchio après 9 minutes, la Lazio Rome a pris l'eau face au Bayern Munich (1-4) ce mardi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Fabio Capello se demande si le mal n’est pas plus profond. "La qualité et la détermination du Bayern, c’est quelque chose. La difficulté de la Lazio, lorsqu’elle était pressée, m’a interloqué. Reina a raté énormément de passes et cela fait réfléchir. Le pressing du Bayern était beau à voir, mais n’est-ce pas plutôt le football italien qui est trop lent ? En Bundesliga, ce n’est pas comme ça. Cette défaite me fait réfléchir", s’est interrogé le consultant de Sky Sports.

Pour rappel, c’est le même genre d’action qui avait plombé la Juventus face au FC Porto (1-2) la semaine dernière avec la passe en retrait ratée par Rodrigo Bentancur après moins de 2 minutes de jeu…