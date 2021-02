La Lazio a sombré face au Bayern : "La pression de jouer contre les champions du monde"

Plombée par les erreurs individuelles, la Lazio Rome a sombré à domicile face au Bayern Munich (1-4) ce mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Simone Inzaghi a confié que son équipe avait été trop naïve et n’était tout simplement pas au niveau à l'issue de la rencontre. "Nous avons encaissé 4 buts, mais nous en avons offert quasiment 3. Le score est lourd, mais il faut repartir. Après le premier but, l’équipe a eu peur, et le match a complètement changé, a regretté le technicien en conférence de presse. "On voulait vraiment bien jouer ce match. Mais nous avons certainement trop ressenti la pression en jouant contre les champions du monde", a souligné l’entraîneur des Biancocelesti.

"On offre trois buts, le premier change le match et le penalty aurait pu nous faire revenir à 1-1. Cela nous servira pour progresser. Mais pour certains matchs nous ne sommes pas encore prêts", a constaté le T1 de la Lazio.

Les Romains tenteront de faire mieux le 17 mars lors du huitième de finale retour à Munich.