La Ligue des Champions, la bouée de sauvetage de Zizou

Malmené en championnat malgré sa deuxième place en championnat, Zinedine Zidane a besoin d'un bon résultat en Ligue des Champions.

Entre la Ligue des Champions et Zinedine Zidane, c'est une belle histoire d'amour: trois victoires de suite dans la plus belle compétition européenne ont fait de Zizou un demi-Dieu à Madrid, l'exemple même du joueur à succès devenu entraîneur majeur, remportant des titres.

Mais depuis quelques mois, la position du Français est devenue intenable et la pression est de plus en plus forte. Beaucoup de défaites, un jeu indigne du Real, des problèmes en interne avec certains joueurs: Zizou a beau avoir remporté le championnat la saison dernière, il pourrait ne pas terminer celui en cours.

Ce mercredi, le Real se déplacera sur la pelouse de l'Atalanta, révélation de la précédente édition, et les hommes de l'ancien numéro 10 des Bleus ne devront pas passer à côté. Mais il y a deux problèmes: Sergio Ramos est toujours blessé (il pourrait faire son retour lors du match retour le 13 mars prochain) et Karim Benzema est lui aussi forfait pour le déplacement à Bergame. Quand on connait l'importance de ces deux hommes, on ne peut qu'avoir peur pour les Merengues....et pour Zinedine Zidane.

Au moment du match retour, la Maison Blanche sera fixée: entre les deux confrontations continentales, ils retrouveront les Colchoneros en championnat. Une défaite contre l'Atlético et une élimination européenne sonnerait probablement le glas de Zizou.