📷 La nouvelle folie de Roman Abramovitch, le propriétaire de Chelsea

Roman Abramovitch s'est offert un petit cadeau, une petite folie. Le propriétaire de Chelsea vient de faire l'acquisition d'un yacht de luxe dont le prix est estimé à 493 millions d'euros.

Selon le Nieuwsblad, le bateau (qui pèse 11.000 tonnes et compte 8 étages), est presque prêt à l'emploi.

Abramovitch a fait cet achat afin de remplacer son yacht actuel.

Roman Abramovich’ $600,000,000 SOLARIS Yacht https://t.co/eqnrDWiak6 #Abramovich's new explorer #yacht #SOLARIS unveiled.



With a volume of 11,011 tons, she is one of the larger yachts in the world



She will replace his previous #explorer yacht #Luna



Photo by @tomvanoossanen