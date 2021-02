🎥 Chelsea prend une option grâce à un but splendide de Giroud : "On l'a mérité"

Les Blues ont arraché une victoire à vingt minutes du terme en déplacement à l'Atlético de Madrid.

Olivier Giroud a fait rêver tous les supporters de Chelsea mardi soir lors du huitième de finale face à l'Atlético de Madrid. Un but exceptionnel qui permet aux Blues de s'imposer 0-1 et de prendre une option pour le match retour.

"C'est un résultat fantastique et un but fantastique. On l'a mérité", a confié Thomas Tuchel après la rencontre dans des propos retranscris par L'Equipe.

"On a signé une performance très disciplinée, mais on n'est qu'à la mi-temps. On a voulu être courageux et jouer dans la moitié de terrain adverse, mais on savait qu'ils étaient prêts à souffrir, avec parfois huit joueurs dans leur surface."

"Percer une défense comme celle de l'Atlético, c'est un des défis les plus durs", a-t-il conclu.

J’étais en émission donc j’ai pas pu voir ce but INCROYABLE d’Olivier Giroud ! Le meilleur attaquant de Chelsea, j’sais même plus pourquoi on a acheté Werner 😆pic.twitter.com/Qorc6ZYxhl — JULES (@jules_thieb) February 24, 2021