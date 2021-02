Gian Piero Gasperini fâché sur l'arbitrage après la défaite contre le Real

L'exclusion rapide de Remo Freuler a "gâché" la soirée de l'Atalanta.

Avant la rencontre, Gian Piero Gasperini avait estimé que le duel contre le Real Madrid représentait "l'un des plus grands matchs de sa carrière d'entraîneur", il était légitimement déçu après la courte défaite subie, mercredi soir, par ses troupes.

Surtout parce que l'exclusion de Remo Freuler, après 17 minutes de jeu, a empêché la Dea de développer son jeu tourné vers l'avant. "Nous étions heureux de jouer contre le Real, mais ce carton rouge excessif a gâché notre rencontre", peste le coach de l'Atalanta, dans des propos rapportés par Eurosport.

"Nous avions préparé un tout autre match, mais tout a été anéanti par cette exclusion incroyable. À 11 contre 11, on aurait assisté à un plus beau match." La Dea aura toutefois droit à sa revanche dans trois semaines et les Italiens n'ont certainement pas dit leur dernier mot: "Rien n'est terminé", insiste Luis Muriel.