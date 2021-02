Zidane et Courtois optimistes pour Eden Hazard: "Il est à nouveau heureux"

Le capitaine des Diables Rouges est toujours écarté, mais son coéquipier et son coach sont plutôt positifs.

Victime d'une énième blessure musculaire, Eden Hazard n'a plus joué avec le Real depuis le 30 janvier. Une situation difficile pour le Brainois, qui doit se montrer patient. "Il ne s'entraîne pas encore avec le groupe, mais en individuel", précise Thibaut Courtois au micro de VTM.

Au vu des expériences récentes, le Diable Rouge et le staff médical du Real seront très prudents. "J'espère qu'il sera bientôt de retour, mais je ne pense pas qu'il reprendra avant d'être complètement rétabli", prévient Thibaut Courtois qui est pourtant positif: "Il est à nouveau heureux", conclut le portier du Real.

"On ne perd pas espoir"

Et Zinedine Zidane affiche, lui aussi, une certaine confiance. "C'est un peu plus dur pour lui parce qu'il a quelques blessures qui l'embêtent. Mais on sait le joueur qu'il est, on sait ce qu'il peut nous apporter quand il sera bien. On ne perd pas espoir. Il fera ce qu'il faudra quand ce sera nécessaire", insiste le coach du Real.