Carlos Ancelotti va-t-il s'installer dans la durée à Everton?

Carlos Ancelotti vit sa deuxième période en Angleterre et a une envie particulière avec les Toffees.

Décidément, l'entraîneur Carlo Ancelotti se sent bien à Everton. Très épanoui sur le banc des Toffees, le technicien italien s'imagine rester sur la durée, potentiellement même après la fin de son contrat prévue en juin 2024.

"Je voudrais rester le plus longtemps possible. J'aimerais être là quand le nouveau stade ouvrira (à Bramley-Moore Dock en 2024, ndlr). Aller au bout de mon contrat en 2024 signifierait que le travail a été bien fait. Et si c'est le cas, mon contrat ne sera pas interrompu, il sera prolongé", a prévenu le "Mister" en conférence de presse jeudi.

Actuellement 7e au classement de la Premier League, Everton dispose de grandes ambitions avec la volonté d'intégrer le Top 4 du championnat.