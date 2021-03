Ligue 1 : Jonathan David fait tomber Marseille, le PSG peut lui en vouloir

Auteur d'un doublé en toute fin de match, Jonathan David a contrarié les plans du Paris Saint-Germain. Grâce à lui, le LOSC conserve la tête.

Le formidable doublé de Jonathan David, la courte victoire du PSG, la victoire de Wout Faes à Nantes.... la deuxième partie de la 28ème journée de Ligue a été animée. Retour sur les résultats et les conséquences au classement.

Lille - Marseille : Jonathan David voit double et sauve les Dogues

Très critiqué en début de saison pour son mauvais rendement devant les cages adverses, Jonathan David marque des buts importants. Ce soir, l'ancien attaquant de La Gantoise a offert la victoire à son équipe en inscrivant un formidable doublé en toute fin de match (90ème). Grâce à lui, les Dogues conservent leur fauteuil de leader. Score final : 2-0 pour Lille.

Bordeaux - Paris Saint-Germain : les champions font le boulot

En Gironde, le Paris Saint-Germain n'a pas tremblé et a rempli sa mission. Face au club au scapulaire, les hommes de Mauricio Pochettino se sont imposés sur la plus petite des marges (0-1). Grâce à cette victoire, le club parisien ne perd pas le LOSC de vue. Seuls deux points séparent les deux équipes au classement.

Les autres résultats : Monaco cale en Alsace, victoire pour Wout Faes

Dans le même temps, Monaco n'a pas réussi à ramener les trois points d'Alsace. Le club du Rocher est sorti à hauteur de Strasbourg, au terme d'un match nul et vierge (0-0). Avec ce résultat, les Monégasques sont relgués à trois points de la troisième place. Celle-ci est actuellement occupée par Lyon (troisième), bourreau de Rennes plus tôt dans la journée. En parallèle, Montpellier et Lorient se sont neutralisés (1-1), tandis que Reims ramène trois points de la Beaujeoire (1-2 contre Nantes).