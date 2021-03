CAN 2022(Q) : La présélection du Zimbabwe avec Knowledge Musona

D’après la fédération zimbabwéenne de football, le sélectionneur croate a dévoilé, cette fois-ci, une liste élargie compte tenu du doute qui plane sur la participation de certains joueurs et aussi par rapport aux nouvelles mesures liées au coronavirus.

Les Warrios (5 points), deuxième du groupe H derrière l’Algérie (10 points, déjà qualifiée), effectuent le 25 mars le déplacement de Gaborone pour affronter le Botswana (4 points). Ils vont terminer les éliminatoires à domicile le 29 Mars contre la Zambie (3 points).

Here's the Warriors provisional squad named by coach Logarusic & his technical team for the upcoming AFCON qualifiers

vs 🇧🇼 25/3 (A)

vs 🇿🇲 29/3 (H) pic.twitter.com/9kwMev0MSF