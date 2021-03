Ronald Koeman sait que son avenir est en pointillés: "Dans deux jours, il y aura un nouveau président....."

Depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone, il est question de son... départ.

Avant le déplacement des Blaugrana à Osasuna, samedi soir dans le cadre de la 26e journée de Liga, le technicien néerlandais est resté très flou sur son avenir à court terme, et ce alors que le Barça connaîtra ce dimanche le successeur de Josep Maria Bartomeu à la présidence.

"Ce n’est pas entre mes mains. La seule chose que je sais, c’est que j’ai encore un an de contrat. Dans deux jours, il y aura un nouveau président et il devra montrer la voie. Je me concentre sur les matches à gagner. Nous sommes en finale de la Coupe et nous pouvons remporter un titre important. Le reste n’est pas entre mes mains."

Une fois désigné le nouveau président à la tête du club – Joan Laporta, Toni Freixa ou Victor Font – l’ancien sélectionneur des Pays-Bas sera rapidement fixé sur son sort. L’avenir du coach de 57 ans dépendra également du bilan de fin de saison des coéquipiers de Lionel Messi, deuxièmes du classement à cinq points de l’Atletico Madrid et dos au mur en Ligue des champions après une défaite 4-1 contre le Paris Saint-Germain au Camp Nou, en huitième de finale aller.