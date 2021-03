Salaire revu à la hausse pour l'homme fort de Manchester United

Le Portugais a mis Manchester United en un peu plus d'un an, il va en être récompensé.

Il y avait beaucoup d'attentes autour de Bruno Fernandes à son arrivée, en janvier 2020, le Portugais a fait plus que répondre. Il est devenu le joueur le plus décisif de Manchester United et même l'un des joueurs les plus efficaces d'Angleterre.

Ses 34 buts et 21 assists en 62 matchs disputés vont aussi être récompensés financièrement. Son salaire va être doublé selon The Sun pour atteindre les 12 millions d'euros annuels. Une récompense logique qui ne fera pourtant pas du Portugais le joueur le mieux payé du vestiaire mancunien.