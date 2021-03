Pour Jurgen Klopp, il n'est pas question de délaisser le championnat au profit de la Champions League

Une saison après son sacre, Liverpool connait un lendemain de titre très compliqué.

Les Reds accueillent Fulham aujourd'hui avec pour objectif de mettre fin à la spirale négative. Alors qu'il ne reste qu'une dizaine de rencontres en Premier League, Manchester City semble inarrêtable, presque comme l'avait été Liverpool une saison plus tôt.

Les joueurs de Jurgen Klopp étaient pourtant en tête du championnat durant plusieurs mois, avant de s'écrouler au fil des rencontres. Les Reds se battent aujourd'hui pour essayer d’accrocher une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine.

Toujours dans la course en Ligue des Champions, Liverpool a parfaitement négocié son huitième de finale aller face à Leipzig. Pour peut-être sauver sa saison, les Reds pourraient faire de la C1 une priorité absolue.

Mais le mentor allemand n'est pas vraiment de cet avis, pour lui, il n'est pas question de se focaliser uniquement sur la coupe aux grandes oreilles et délaisser le championnat : "Nous prenons match par match, et regardons qui on peut aligner ce dimanche et ensuite qui pourra jouer mercredi. Nous n'avons pas renoncé à la Premier League, cela n'arrivera jamais. Liverpool est trop grand. On joue pour nos supporters qui nous suivent et nous sentons la responsabilité de devoir tout donner à chaque match pour le gagner", a confié l'allemand en conférence de presse.