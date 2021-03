Serie A : l'AC Milan revient à la charge, Crotone gagne enfin

Vainqueur à Vérone ce dimanche après-midi, l'AC Milan continue son duel à distance avec l'Inter dans la course au titre.

La victoire de l'AC Milan, la lutte acharnée en bas de classement, le succès de la Roma... la 26ème journée de Serie A été animée ce dimanche après-midi. Retour sur les résultats et les conséquences au classement.

Hellas Vérone - AC Milan : les Rossoneri n'ont pas dit leur dernier mot

Tenus en échec par l'Udinese la semaine dernière (1-1), les hommes de Stefano Pioli se sont repris ce dimanche. Grâce à des buts de Rade Krunic et Diogo Dalot, le club milanais a pris trois points précieaux dans la course au titre. Score final : 0-2 pour l'AC Milan. Avec ce résultat, le club milanais est deuxième, à trois points de l'Inter, qui reçoit l'Atalanta demain soir (20h45).

Les autres résultats : Crotone retrouve le goût de la victoire, l'AS Roma en bonne posture dans la course à l'Europe

Lanterne rouge du championnat, Crotone a renoué avec la victoire contre un concurrent direct dans la lutte pour le maintien. La formation rouge et bleue s'est imposée face au Torino au terme d'une rencontre disputée (4-2). En parrallèle, la Fiorentina et Parme se sont tenus en échec (3-3).Au classement, le Torino garde l'avantage dans la course au maintien (18ème, 20 points), devant Parme (19ème, 16 points), puis Crotone (20ème, 15 points).

Plus tôt dans la journée, l'AS Roma a pris le meilleur sur le Genoa (1-0). Le club de la Louve occupe la quatrième place, synonyme de Ligue des Champions. Les Giallorossi comptent 50 points après 26 matchs joués, soit deux de moins que la Juventus (troisième), et un de plus que l'Atalanta (cinquième).