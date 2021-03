Christian Benteke, un buteur déçu: "Ils ont puni nos erreurs"

Christian Benteke avait remis les Eagles sur la bonne voie, dimanche soir, avant que le duo Bale-Kane ne fasse plier Crystal Palace.

Buteur juste avant la pause, Christian Benteke avait répondu à l'ouverture du score de Gareth Bale juste avant de rentrer aux vestiaires, mais les Eagles ont bu la tasse en seconde période à Tottenham (4-1).

Déception donc, pour le Diable Rouge. "A la pause, on a discuté de comment on allait aborder la seconde période... on a pris un but après cinq minutes", regrette-t-il. "Ils ont puni nos erreurs. Bien sûr, ils ont des joueurs de qualité, mais on leur a donné l'occasion de montrer leurs qualités. Ce qu'on n'avait pas fait contre Man U mercredi", ajoute-t-il.

Mais Christian Benteke est vite passé à autre chose, comme il le faisait savoir sur Twitter, ce lundi. "Dégoûté par le résultat d'hier soir, mais on doit désormais se concentrer sur le match de samedi prochain. Au boulot!" Prochaine étape, contre West Bromwich, pour les Eagles.