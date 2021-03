Personne ne l'avait vu venir

Liverpool a du mal à digérer cette saison, après un titre historique. Il y a des circonstances atténuantes, mais les chiffres sont là et ils sont sévères.

Il y a quelques mois, Liverpool était sur le toit de l'Angleterre. Le titre tant attendu depuis des années est arrivé, un an après la Ligue des Champions et tout le monde se demandait à l'époque comment les Reds allaient être détrônés.

Mais depuis, tout à changé à Anfield. L'équipe a été décimée par les blessures, surtout concentrées dans la zone défensive. Van Dijk, Gomez, Matip et maintenant Henderson alors que Robertson et Alexander-Arnold ont aussi manqué une partie de la saison. Ces absences ont compliqué la saison des joueurs de Jürgen Klopp.

Ensuite, certains cadres, qui étaient performants la saison dernière, ont manqué à leur mission lors de cet exercice. Alisson a commis quelques bourdes, l'irrégularité du trio offensif est pointée du doigt, et Jürgen Klopp est même sur la sellette, surtout depuis la 5ème défaite de suite des Reds à domicile en championnat.

Du coup, les Reds sont classés à la 8ème place, à 5 points de l'Europa League et à 7 points de la Ligue des Champions. C'est un fossé, et il est clair que si les Reds devaient se passer de l'Europe la saison prochaine, ça la ferait mal, très mal. La victoire à Leipzig il y a deux semaines a ouvert des perspectives et c'est pratiquement la dernière carotte pour cette équipe en souffrance. Pour cela il faudra confirmer ce mercredi soir, et espérer relancer la machine pour sauver une saison catastrophique.