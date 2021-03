Joao Félix déjà dans l'histoire de l'Atlético Madrid

Le jeune portugais de 21 ans a joué ce mercredi soir face à Bilbao (2-1) son 50ème match avec les Colchoneros en Liga. Deux buteurs seulement ont fait mieux dans l'histoire du club madrilène.

Joao Félix rentre dans l'histoire de l'Atlético Madrid en devenant le troisième plus jeune attaquant de l'histoire des Colchoneros à atteindre la barre des 50 matchs en Liga.

Deux légendes font mieux que le Portugais. À savoir Sergio Agüero, qui a passé ce cap à 19 ans et 162 jours, et Fernando Torres à 19 ans et 310 jours. Félix est un peu plus âgé que ses deux prédécesseurs, lui qui a 21 ans et 120 jours.