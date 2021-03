Charles Morren heureux pour "son" Union : "Le Graal pour les supporters et le club"

L'Union Saint-Gilloise devrait valider ce samedi son ticket pour la D1A après une saison menée de main de maître. Charles Morren n'aura pas pu vivre ce grand moment, lui qui a connu la renaissance du club. Il vibrera cependant en même temps que tous les supporters unionistes ...

Charles Morren (29 ans) évolue depuis 2019 au F91 Dudelange, sa première expérience à l'étranger, mais n'a jamais perdu l'Union Saint-Gilloise des yeux. Véritable chouchou du Parc Duden à l'époque, fier capitaine unioniste, il aura les yeux tournés sur le derby de la zwanze ce samedi, lors duquel l'USG peut composter son ticket pour la D1A ...

Charles, je suppose que tu suis attentivement la saison exceptionnelle de l'Union Saint-Gilloise ...

Oui, je suis tout ça de près. Je n'ai pas toujours l'occasion de regarder les matchs mais dès que c'est possible, j'essaie, et j'essaierai de regarder le match de ce samedi face au RWDM ! Je suis vraiment très heureux pour les supporters, c'est à eux que je pense avant tout. Cette montée en D1A, c'était mon rêve et j'aurais bien aimé le vivre, mais je reste très heureux pour le club.

Tu es en contact avec quelques personnes à l'Union, tu vis ça de l'intérieur ?

Je discute souvent avec Mathias Fixelles, on se contacte régulièrement après les matchs, oui. Malheureusement, à cause du coronavirus cette saison, ça a été impossible pour moi de venir voir un match au Parc Duden, mais je tenterai de faire un saut quand les conditions sanitaires le permettront afin de venir fêter ça avec les supporters.

Et quoi de mieux que fêter cette montée face au RWDM ...

Oui, malgré "l'abondance" de derbies bruxellois vu le format de la D1B, un derby de la zwanze reste particulier. Que rêver de mieux pour les supporters que fêter la montée dans un match pareil ? Après, bien sûr, il faut encore le faire, mais je sens le club concentré et avec l'état d'esprit qu'il faut pour finir le boulot.

Tu es arrivé à l'Union quand le club était en reconstruction. Mais est-ce que tu pouvais sentir le potentiel, sentir que la D1 était au bout quelques années plus tard ?

On sentait en tout cas clairement que c'était un club mythique. Et le soutien populaire était déjà là - même si, le succès aidant, un nouveau public est arrivé. Ce qu'il fallait, c'était un apport de professionnalisme, et c'est venu au fil du temps avec notamment ces investisseurs anglais. La preuve est là aujourd'hui et depuis quelques saisons avec certains résultats : l'USG a sa place en D1A.

Et on sent même que l'ambition est que ce soit un aller simple et que le club a les armes pour ...

Je suis d'accord avec toi. Le club montre ses qualités depuis longtemps, encore récemment en Coupe contre Mouscron. Bon, il y a eu ce match face à Anderlecht, mais je ne dirais pas que ça prouve quoi que ce soit sur le niveau global de l'USG, l'adversaire était juste plus fort ce soir-là. L'Union a les armes pour s'installer en D1A comme un Malines a su le faire, par exemple.

Et peut-être retrouver Charles Morren à l'avenir ... ?

Ce serait magnifique (sourire). Bien sûr que je ne serais pas fermé à l'idée, la D1 a toujours été mon rêve et c'est toujours dans un coin de ma tête. Bon, il ne faudra plus tarder (rires), même si je me sens encore en forme et que j'ai quelques années devant moi. Les supporters me le disent souvent, ils seraient ravis que je revienne. Pour eux, c'est aussi grâce aux "anciens" que l'Union est de retour au premier plan. Mais je suis heureux ici au Luxembourg, je n'en fais pas une obsession. Je n'ai encore eu aucun contact avec le club, nous verrons bien ce qui se passe à l'avenir.