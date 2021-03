Mannschaft : qui pour succéder à Löw ?

Après l'Euro, l'Allemagne clôturera le long chapitre Joachim Löw et débutera une nouvelle ère, avec un nouvel entraîneur à sa tête.

Joachim Löw avait annoncé qu'il quittait son poste d'entraîneur de l'équipe nationale au terme de l'Euro cet été.

Depuis, les paris sont ouverts pour deviner qui va lui succéder. Deux noms sont immédiatement sortis comme des évidences : Jürgen Klopp et Hansi Flick.

Le premier cité connait un lendemain de titre désastreux à la tête de Liverpool, et pourrait être poussé vers la sortie en fin de saison (voir même avant). Cependant, il a révélé récemment qu'il n'était "pas disponible" et qu'il souhaitait honorer son contrat jusqu'à son terme.

Pour ce qui est du second cité, il ne semble pas non plus enclin (pour le moment) à quitter son poste... pour le moment : "J'ai encore un contrat ici jusqu'en 2023 et je veux avant tout gagner des titres avec le Bayern", a confié Hansi Flick à la BBC. "Ce n'est pas le moment de spéculer sur mon avenir. Le Bayern a une équipe de haut niveau et je profite de chaque seconde ici."

Joachim Löw est en poste depuis 2006, et avait remporté le mondial 2014. Flick avait été l'assistant de Löw de 2006 à 2014, avant de devenir directeur sportif du Bayern. Depuis 2019, il en est entraîneur.