Le sélectionneur de l'Allemagne Joachim Löw arrêtera après l'Euro !

C'est une page qui se tourne du côté de la Mannschaft. Sélectionneur de l'Allemagne depuis 2006, le technicien allemand laissera les rennes de la sélection après l'Euro 2021.

En poste depuis 2006, Joachim Löw quittera la Mannschaft après l'Euro 2021. C'est la fédération allemande qui l'a indiqué dans un communiqué ce mardi. Il a décidé de ne pas aller jusqu’au bout de son mandat qui prenait fin après la Coupe du monde 2022. Joachim Löw avait notamment remporté la Coupe du Monde 2014 avec l'Allemagne en produisant toujours un football séduisant. Ses dernières années avaient été marquées par quelques conflits avec certains cadres et un échec cuisant lors du dernier Mondial en Russie.

"J'entreprends cette démarche en toute conscience, avec une grande fierté et une immense gratitude, mais en même temps avec une grande motivation ininterrompue en ce qui concerne le prochain tournoi du Championnat d’Europe. Fier parce que c'est quelque chose de très spécial et un honneur pour moi de m'impliquer dans mon pays. Et parce que j'ai eu la possibilité de travailler avec les meilleurs footballeurs du pays pendant près de 17 ans au total et de les accompagner dans leur développement", a expliqué Low dans un communiqué.