La lanterne rouge de Premier League se sépare de son entraîneur

Avec 14 points en 28 rencontres, Sheffield United est lanterne rouge loin derrière (12 points) la première équipe non relégable.

Un bilan fatal à Chris Wilder qui est remercié, mais le timing est surprenant vu que l'annonce intervient un jour avant le match contre Leicester City.

Sheffield a été en bas de tableau toute la saison et a attendu dix-huit journées pour enregistrer sa première victoire. A dix journées de la fin, un sauvetage semble presque impossible et Wilder en paie le prix.

L'Anglais avait pourtant ressuscité le club en reprenant l'équipe en 2016 alors en troisième division. En trois ans, il a conduit le club en Premier League, où Sheffield a terminé neuvième la saison dernière. Cette saison, la magie a totalement disparu de la formation de Sander Berge (ex-Genk).

Sheffield United confirms that Chris Wilder has left the Club by mutual consent.