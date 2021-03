Dante Vanzeir: "L'Union m'a fait confiance et je les remercie"

Avec 19 buts cette saison, Dante Vanzeir a été l'un des grands artisans de la montée. L'ancien de Genk va retrouver la D1A après avoir fait un pas en arrière.

Dante Vanzeir avait un grand sourire à l'interview après la victoire de l'Union face au RWDM : malgré un match délicat, l'attaquant reste sur une saison de folie, peut-être la meilleure de sa carrière, et connaît enfin la montée après avoir été vice-champion avec le Beerschot. "On nous répétait depuis des semaines qu'on pouvait écrire l'histoire et je suis heureux qu'on ait pu le faire", lance-t-il. "C'est très spécial, c'est juste dommage que les supporters ne soient pas là".

Après des mois de démonstration en D1B, la montée était une certitude. Les Bleu & Jaune veulent désormais confirmer en D1A. "On veut et on peut y faire une belle saison. L'équipe est déjà solide, avec quelques renforts et ce coach, ça ira. Mazzù connaît la D1A et sait construire une équipe comme personne", se réjouit Vanzeir, qui aura naturellement des prétendants l'été prochain. "Je ne suis mieux nulle part ailleurs qu'ici ! Ils ont fait un bel effort l'été dernier pour que je vienne et m'ont donné leur confiance".